Власть
На выезде из Крыма задержали украинку за провоз двух книг
Жительница Харьковской области Украины пыталась вывезти с территории Крыма через автомобильный пункт пропуска «Армянск» две книги издания 1896 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
«Жительница Харьковской области, пересекая государственную границу, не указала в пассажирской таможенной декларации сведения о наличии у нее двух томов книги «Человекъ» профессора Ранке, изданных в 1896 году книгоиздательским товариществом «Просвещение». Разрешительные документы на вывоз томов также отсутствовали», – сообщили в ведомстве.
По словам женщины, книги ей подарила бабушка. О необходимости письменного декларирования и предоставления разрешительных документов на вывоз книг она не знала.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Книги направлены на экспертизу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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