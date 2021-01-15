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Власть

На выезде из Крыма задержали украинку за провоз двух книг

17:52 пятница, 15 января 2021

Жительница Харьковской области Украины пыталась вывезти с территории Крыма через автомобильный пункт пропуска «Армянск» две книги издания 1896 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«Жительница Харьковской области, пересекая государственную границу, не указала в пассажирской таможенной декларации сведения о наличии у нее двух томов книги «Человекъ» профессора Ранке, изданных в 1896 году книгоиздательским товариществом «Просвещение». Разрешительные документы на вывоз томов также отсутствовали», – сообщили в ведомстве.

По словам женщины, книги ей подарила бабушка. О необходимости письменного декларирования и предоставления разрешительных документов на вывоз книг она не знала.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Книги направлены на экспертизу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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