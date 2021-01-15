На пляже «Золотой» в Балаклаве возвели незаконные сооружения

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От пользователя пляжа ждут сноса всего, что не соответствует правовым нормам.

Частная фирма «Балаклава марин сервисез», которая является оператором известного в Балаклаве пляжа «Золотой», в нарушение закона разместила у кромки воды сооружения для подъема плавсредств, настилы для палаток, а также навесы и турники на деревянном основании.

Нарушения выявила севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура, которая проводила проверку на пляже.

Было установлено, что пляж в 2020 году был передан в оперативное управление ООО «Балаклава марин сервисез». При этом часть его территории расположена в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя». Там и были, без согласования с Севприроднадзором, размещены сооружения.

В результате департаментом городского хозяйства незаконно возведенные сооружения были демонтированы, а их составные части складированы на той же территории.

По результатам проверки природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ООО «Балаклава марин сервисез» обязанности привести земельный участок в районе пляжа в первоначальное состояние путем его освобождения от ранее демонтированных объектов. Иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, но в законную силу еще не вступил.

В тексте использованы материалы: Форпост

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