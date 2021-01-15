Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Феодосии рост заболеваемости COVID-19, медики работают на пределе ● В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19 ● Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний ● Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки
Минздрав обещает привить в текущем году от коронавируса 60 процентов крымчан
фото © Gazeta.ru
Минздрав Крыма планирует привить от коронавируса 60% крымчан в 2021 году.
Об этом сообщил замглавы ведомства Антон Лясковский, передает пресс-служба минздрава.
«В 2021 году планируется привить 60% населения Республики Крым. Успешное выполнение этой задачи необходимо для вклада в общую победу над новой коронавирусной инфекцией. Подчеркну, что вакцина абсолютно безопасна, эффективна и рекомендована медицинским сообществом для использования», – сообщил Лясковский.
В настоящее время в Крым поступило 3 742 дозы вакцины от коронавируса. К концу февраля ожидается поступление до 84 тысяч доз.
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. Первыми прививку получили сотрудники «скорой помощи». В первую очередь привьют медицинских работников – это около 4-5 тысяч человек, затем учителей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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