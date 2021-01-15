Крыму пообещали еще очень много денег

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Федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя будет продлена до 2025 года включительно, общий объем финансирования программы увеличится до 1 триллиона 370 миллиардов рублей.

Об этом журналистам в Симферополе сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Есть поручение вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что мы продлим программу до 2025 года включительно. На сегодняшний день она до 2024 года. Продление программы связано с рядом новых объектов, удорожанием проектных работ. Если брать по деньгам, то в новой редакции программы это где-то 1 триллион 370 миллиардов рублей», – сказал Назаров.

По словам замминистра, в рамках ФЦП в Крыму и Севастополе с 2015 по 2020 годы освоено порядка 770 млрд рублей.

Он добавил, что на сегодняшний день в рамках программы построено около 400 объектов, в стадии реализации находится порядка 500 объектов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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