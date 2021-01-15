Странности
Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма
фото © traveller-eu.ru
По мнению Фикса, «крымчане в Латвию не собираются». Он также хочет, чтобы на полуострове появился Латвийский район.
Первый заместитель председателя Государственного РК Ефим Фикс предложил Латвии войти в состав Республики Крым и создать отдельный муниципалитет.
Об этом он заявил, комментируя действия посла Латвии, который посетил украинские контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» («Перекоп»).
По информации Госпогранслужбы Украины, исполняющий обязанности начальника Херсонского пограничного отряда ознакомил чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики на Украине с порядком функционирования КПВВ, условиями пропуска граждан через границу.
— Украина занимается своими вопросами и решениями. Пускай они играются, танцуют. Крымчане в Латвию не собираются. Хотя мы можем принять, если Латвия войдет в состав Крыма. Почему бы и нет? У нас 25 муниципальных образований, а будет 26– Латвийский район. То, что посол Латвии посетил украинские контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» – это дискредитирует международное право и действия государства, которое представляет этот дипломат, – сказал Фикс.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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