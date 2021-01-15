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Странности

Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма

16:08 пятница, 15 января 2021
Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма

фото © traveller-eu.ru

По мнению Фикса, «крымчане в Латвию не собираются». Он также хочет, чтобы на полуострове появился Латвийский район.

Первый заместитель председателя Государственного РК Ефим Фикс предложил Латвии войти в состав Республики Крым и создать отдельный муниципалитет.

Об этом он заявил, комментируя действия посла Латвии, который посетил украинские контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» («Перекоп»).

По информации Госпогранслужбы Украины, исполняющий обязанности начальника Херсонского пограничного отряда ознакомил чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики на Украине с порядком функционирования КПВВ, условиями пропуска граждан через границу.

— Украина занимается своими вопросами и решениями. Пускай они играются, танцуют. Крымчане в Латвию не собираются. Хотя мы можем принять, если Латвия войдет в состав Крыма. Почему бы и нет? У нас 25 муниципальных образований, а будет 26– Латвийский район. То, что посол Латвии посетил украинские контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» – это дискредитирует международное право и действия государства, которое представляет этот дипломат, – сказал Фикс.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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