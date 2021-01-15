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Общество

Крымчан призвали воздержаться от крещенских купаний

19:32 пятница, 15 января 2021
Крымчан призвали воздержаться от крещенских купаний

фото © ugra-news.ru

Крещенские купания в Крыму в этом году под вопросом. Муниципалитеты пока не согласовали списки оборудованных мест для купания, а некоторые даже не намерены проводить их из-за пандемии.

Ряд регионов России уже отказались от традиции в этом году.

— Многие города решили не проводить купания, также ограничивают количество присутствующих на службах. Если окунание и будет проходить, то точно только в море, где людям легче соблюдать дистанцию, — сообщили КП-Крым в местном главке МЧС.

В региональном Роспотребнадзоре также посоветовали воздержаться от купаний в период пандемии.

— Никаких изменений в плане ограничительных мероприятий из-за коронавируса нет. Поэтому решение принимает каждый гражданин самостоятельно, но в этом году мы рекомендуем воздержаться от массовых гуляний, — сказала  руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Соответствующие рекомендации Роспотребнадзор направил и в адрес Крымской Епархии.

Пеньковская добавила, что купаться можно, но по одному, с социальным дистанцированием минимум в 2 метра. А если человек относится к группе риска, то ему категорически не рекомендуется находиться в местах массового скопления людей.

Узнать актуальную температуру воды в водоемах Крыма можно на сайте https://seatemperature.ru/country/crimea.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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