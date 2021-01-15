Крымчан предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри

Минкурортов РК предупреждает крымчан и туристов об ограничении движения транспорта на Ай-Петри.

Движения транспорта на плато Ай-Петри 16 и 17 января будет ограничено.

Министерство курортов и туризма РК предупреждает крымчан и гостей полуострова об ограничении движения транспорта на автодороге Ялта - Учан-Су - плато Ай-Петри - Соколиное в обоих направлениях в выходные дни 16 и 17 января в связи с ухудшающимися погодными условиями.

В связи с возможным затрудненным движения на дорогах, рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном автомобиле на неподготовленном к зимним погодным условиям автомобиле.

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