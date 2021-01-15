Общество
Какой сегодня праздник 15 января
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Сегодня, 15 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти преподобного Серафима Саровского
Фото pravmir.ru
Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.
Еще при жизни Серафима Саровского уважали, в обитель стекались люди со всей России, чтобы услышать его наставления относительно духовной жизни, получить совет. После мирной кончины преподобного в 1833 году почитание стало особенным. По свидетельству очевидцев, на его могиле часто совершались чудеса. В 1903 году преподобного причислили к лику святых.
Сейчас мощи Серафима Саровского покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре, который благодаря этому является одной из самых известных обителей России. Ежегодно в дни памяти святого здесь совершаются особо торжественные богослужения с участием Патриарха, куда стекаются тысячи паломников.
День образования Следственного комитета России
Фото rt.ru
15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в российский календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета РФ.
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации (СК России) не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он является федеральным государственным органом в стране, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, сегодня работники Следственного комитета могут отпраздновать своего рода «день независимости». В любом случае, этот праздник — хороший повод подвести итоги работы и отметить отличившихся сотрудников ведомства.
Сильвестров день (Куриный праздник)
День получил свое название в честь церковного праздника - Дня святого Сильвестра. Папа римский Сильвестр I жил в 4 веке и прославился сотворенным чудом. Согласно легенде, он изловил морского змея Левиафана и предотвратил тем самым конец света.
Также сегодня, 15 января, отмечают такие праздники:
- День Главного штаба Военно-морского флота РФ
- День международного признания Хорватии
- День рождения Википедии
- День поиска пропавшего эха
- День нотариуса Краснодарского края
- День клубничного мороженого в США
- День шляпы (National Hat Day) в США
- День посадки деревьев в Египте
- День моря и океана (Day of the Sea and Ocean) в Индонезии
- День хангыля - КНДР
- День вооруженных сил Нигерии
- День учителя в Венесуэле
- День армии в Индии
- День Клайпедского края в Литве
- День Джона Чилембве - Малави
Сегодня именины празднуют: Петр, Юлиания, Феодотия, Марк, Закхей, Кузьма, Модест, Серафим, Сергей, Сильвестр, Феоген, Феопент, Феопист.
Что происходило 15 января в прошлые годы
1797 - Джон Этерингтон из Лондона впервые в Англии начал продажу в своем магазине нового типа головного уборацилиндра.
1892 - В газете «Triangle» в городе Спрингсфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые опубликовал 13 правил ее проведения.
1907 - Доктор Ли де Форест запатентовал трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, которое позволил превратить радио на практически используемуе устройство передачи голоса и музыки.
1919 - После провала вооруженного коммунистического восстания в Берлине, правительственные войска схватили и без суда казнили инициаторов восстания, основателей немецкой Компартии 48-летних Карла Либкнехта и Розу Люксембург.
1951 - Западногерманский суд вынес приговор по делу Ильзе Кох, жены коменданта концентрационного лагеря Бухенвальд, обвиняемой в издевательствах и убийствах заключенных и прозванной за свою чрезмерную жестокость «Бухенвальдской ведьмой».
1970 - 28-летний полковник Муаммар Каддафи, который пришел к власти в Ливии в результате военного переворота и свержения власти короля Идриса, провозглашенный премьер-министром страны.
1986 - В советских газетах опубликовано заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в которой провозглашено «программу поэтапной ликвидации до 2000 года всех видов ядерных вооружений».
1992 - Бернерс-Ли Тим, «отец World Wide Web», выпустил веб-браузерпрограмму, которая дает возможность просматривать ресурсы интернета.
1992 - Европейское сообщество признало независимость Хорватии и Словении, бывших югославских республик, состоящих в федерации с 1918 года.
1992 - Президиумом Верховного Совета Украины утверждена музыкальная редакция Государственного гимна Украины, автором которой является Михаил Вербицкий
1992 - Ямайка и Австрия признали независимость Украины.
1994 - В результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет.
1994 - при невыясненных обстоятельствах бесследно исчез украинский политик Михаил Бойчишин.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 января. Какие праздники будут завтра?
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