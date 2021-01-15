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Власть

«И так сойдет»: в селе под Алуштой оригинально установили контейнерную площадку

18:59 пятница, 15 января 2021
Алушта

В социальных сетях появилось видео плохо закрепленной контейнерной площадки, которая в любой момент может опрокинуться.

— «Ничего, и так сойдет!» Наверное, именно под таким лозунгом устанавливали мусорные баки в Изобильном (Алуштинский регион, ред). Такое впечатление, что кто -то очень хорошо провел праздники и не смог навести резкость, — отмечают местные жители.

Директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» Анатолий Петров отметил, что при сильном ветре конструкция может опрокинуться.

— Очевидно, не закрепили конструкцию. Хотя по смете там должны быть предусмотрены закладные детали, к которым привинчиваются опоры. Учитывая , что все контейнерные площадки сданы еще в прошлом году, возникает вопрос, кто такое подписал и принял? — отметил Петров.

Он добавил, что заказчиком работ является городская администрация Алушты, куда и следует обратиться неравнодушным жителям Изобильного.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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