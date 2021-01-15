Власть
«И так сойдет»: в селе под Алуштой оригинально установили контейнерную площадку
В социальных сетях появилось видео плохо закрепленной контейнерной площадки, которая в любой момент может опрокинуться.
— «Ничего, и так сойдет!» Наверное, именно под таким лозунгом устанавливали мусорные баки в Изобильном (Алуштинский регион, ред). Такое впечатление, что кто -то очень хорошо провел праздники и не смог навести резкость, — отмечают местные жители.
Директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» Анатолий Петров отметил, что при сильном ветре конструкция может опрокинуться.
— Очевидно, не закрепили конструкцию. Хотя по смете там должны быть предусмотрены закладные детали, к которым привинчиваются опоры. Учитывая , что все контейнерные площадки сданы еще в прошлом году, возникает вопрос, кто такое подписал и принял? — отметил Петров.
Он добавил, что заказчиком работ является городская администрация Алушты, куда и следует обратиться неравнодушным жителям Изобильного.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита. Работоспособности Балаклавской ТЭС не угрожает сложная ситуация с водой в городе – даже при самом худшем сценарии станция сможет какое-то время работать на собственных ресурсах.
На пляже «Золотой» в Балаклаве возвели незаконные сооружения. От пользователя пляжа ждут сноса всего, что не соответствует правовым нормам.
Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки. Часть районов и несколько садовых товариществ в Симферополе останутся без воды на ближайшие сутки.
Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя. Воду из еще двух водозаборов на западе Крыма направят на снабжение Симферополя.
В Евпатории люди застряли на колесе обозрения
В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».
Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы
Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.
Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма
По мнению Фикса, «крымчане в Латвию не собираются». Он также хочет, чтобы на полуострове появился Латвийский район.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки
10 часов назад
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.