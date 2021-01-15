Власть
Глава Севастополя доложил о фантастических успехах
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Впервые в новейшей истории Севастополя власть рассказала о почти полном исполнении бюджета на федеральные стройки.
Программа развития Севастополя в 2020 году выполнена на 93,9%, освоено почти 12 миллиардов рублей, выделенных городу на строительство светлого настоящего. Эти цифры в эфире правительственного телеканала назвал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава города отметил, что это самый высокий показатель с начала программы развития.
Он был бы еще чуть больше – 95%, если бы успел пройти экспертизу проект балаклавской марины. Сейчас же его согласование ожидается в конце января 2021 года. Отметим, что цифра достигнута с учетом того, что в декабре 2020 года два незавершенных объекта были перенесены на 2021 год – Камышовое шоссе и вторая очередь школы в Казачьей бухте.
Напомним, что, согласно отчету губернатора города-региона Михаила Развожаева, в 2020-м году введены в строй 20 объектов (в том числе - газификация сел Нахимовского района, котельные, детсады на Северной и в Орлином, школа на Античном, 7-й этап трассы Таврида, дорога Бельбек, ветлечебницы и корпус жилого дома в Камышовой бухте).
Как сообщил в эфире Михаил Развожаев, в 2021 году необходимо будет построить дорог и объектов уже на 18 млрд. рублей. Отметим, эта цифра заметно отличается от той, что названа в сообщении об обсуждении программы развития с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.
«В этом году на реализацию ФЦП в Севастополе выделено еще больше средств - 25 млрд рублей», - говорится в официальном релизе пресс-службы правительства города.
Там же со ссылкой на губернатора сообщается об уже введенных в строй 11 объектах и еще 6, которые будут запущены в январе.
«Кроме того, мы зашли на 46 контрактов, которые уже строятся в этом году», - цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.
Сообщается, что годовые итоги федеральной целевой программы получили высокую оценку Сергея Назарова.
Напомним, в 2019 году, в середине которого Михаил Развожаев был назначен врио губернатора вместо Дмитрия Овсянникова, выполнение ФЦП составляло 65%, в 2018 – по разным данным, от 51 до 63%.
В тексте использованы материалы: Форпост
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