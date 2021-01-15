Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -0
море +10

Происшествия

Двух пешеходов сбили в Крыму за сутки: один из них скончался

16:58 пятница, 15 января 2021

Двух пешеходов сбили на крымских дорогах в минувшие сутки.

Один из них скончался, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района.

«Водитель Skoda Octavia допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения - девочку, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо, сзади автобуса, стоящего на остановке общественного транспорта во встречном направлении, в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате аварии ребенок получил ушиб в области правого коленного сустава.

Другая авария произошла в Нижнегорском районе. Там водитель Ford Mondeo сбил пешехода 1974 года рождения и скрылся с места происшествия.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель и автомобиль скрывшейся с места ДТП был установлен и задержан. В результате аварии пешеход скончался», - уточнили в ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории люди застряли на колесе обозрения. В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».

Пьяный гонщик разбил витрину и электросамокаты в Севастополе. Сегодня ночью в Севастополе в пешеходной зоне в районе бухты Омега нетрезвый водитель совершил ДТП.

Азартная продавщица из Симферополя проиграла в лотерею деньги из кассы. Продавщица из Симферополя украла из кассы деньги и проиграла их в лотерею, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Один человек погиб на пожаре в симферопольской трехэтажке. Сотрудники МЧС спасли трех человек на пожаре, произошедшем сегодня в Симферополе, еще один человек погиб.

Происшествия
В Евпатории люди застряли на колесе обозрения

В Евпатории люди застряли на колесе обозрения

В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».

Бизнес
Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы

Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы

Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.

Странности
Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма

Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма

По мнению Фикса, «крымчане в Латвию не собираются». Он также хочет, чтобы на полуострове появился Латвийский район.

Власть
Крыму пообещали еще очень много денег

Крыму пообещали еще очень много денег

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя будет продлена до 2025 года включительно, общий объем финансирования программы увеличится до 1 триллиона 370 миллиардов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации