Происшествия
Двух пешеходов сбили в Крыму за сутки: один из них скончался
Двух пешеходов сбили на крымских дорогах в минувшие сутки.
Один из них скончался, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района.
«Водитель Skoda Octavia допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения - девочку, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо, сзади автобуса, стоящего на остановке общественного транспорта во встречном направлении, в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», - говорится в сообщении.
В результате аварии ребенок получил ушиб в области правого коленного сустава.
Другая авария произошла в Нижнегорском районе. Там водитель Ford Mondeo сбил пешехода 1974 года рождения и скрылся с места происшествия.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель и автомобиль скрывшейся с места ДТП был установлен и задержан. В результате аварии пешеход скончался», - уточнили в ГИБДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Евпатории люди застряли на колесе обозрения. В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».
Пьяный гонщик разбил витрину и электросамокаты в Севастополе. Сегодня ночью в Севастополе в пешеходной зоне в районе бухты Омега нетрезвый водитель совершил ДТП.
Азартная продавщица из Симферополя проиграла в лотерею деньги из кассы. Продавщица из Симферополя украла из кассы деньги и проиграла их в лотерею, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Один человек погиб на пожаре в симферопольской трехэтажке. Сотрудники МЧС спасли трех человек на пожаре, произошедшем сегодня в Симферополе, еще один человек погиб.
В Евпатории люди застряли на колесе обозрения
В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».
Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы
Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.
Крымский депутат предложил Латвии войти в состав Крыма
По мнению Фикса, «крымчане в Латвию не собираются». Он также хочет, чтобы на полуострове появился Латвийский район.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки
8 часов назад
Крыму пообещали еще очень много денег
Федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя будет продлена до 2025 года включительно, общий объем финансирования программы увеличится до 1 триллиона 370 миллиардов рублей.