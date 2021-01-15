Двух пешеходов сбили в Крыму за сутки: один из них скончался

Двух пешеходов сбили на крымских дорогах в минувшие сутки.

Один из них скончался, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района.

«Водитель Skoda Octavia допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения - девочку, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо, сзади автобуса, стоящего на остановке общественного транспорта во встречном направлении, в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате аварии ребенок получил ушиб в области правого коленного сустава.

Другая авария произошла в Нижнегорском районе. Там водитель Ford Mondeo сбил пешехода 1974 года рождения и скрылся с места происшествия.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель и автомобиль скрывшейся с места ДТП был установлен и задержан. В результате аварии пешеход скончался», - уточнили в ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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