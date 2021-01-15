Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы

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Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.

Жители тех крупных крымских городов, где в общественном транспорте можно расплатиться по безналичному расчету, массово жалуются на блокировку своих банковских карт. В пресс-службе банка РНКБ рассказали почему это происходит и что следует предпринять.

В начале этой недели крымчанка Наталья Щербак, пытаясь оплатить проезд в автобусе картой, увидела на валидаторе надпись: «Ваша карта находится в стоп-листе». Девушка обратилась в ближайшее к дому отделение РНКБ, где операторы сделали запросы и посоветовали ждать, пока карту разблокируют.

«В банке совсем не удивились моему обращению. Было видно, что я у них не первая с такой проблемой», — вспоминает собеседница.

С тех пор прошло три дня, а ситуация никак не изменилась — в транспорте валидаторы не видят ее запрос. Хотя, по словам девушки, на счету есть средства, да и банкоматы карту «видят».

Некорректная работа валидаторов вызывает беспокойство крымчан еще и потому, что по безналу проезд обходится дешевле — а значит, те, кто попал в «стоп-лист», вынуждены платить по полной.

Пресс-секретарь РНКБ Диана Скляренко заверила, что банковская карта при попытке оплаты проезда в общественном транспорте не может попасть в стоп-лист, если на ней достаточно средств для оплаты.

«Карта попадает в стоп-лист в том случае, если банк не смог списать с нее средств. Также карта может быть заблокирована в случае ее утери или кражи либо если истек срок ее действия», — сообщила представитель банка.

Чтобы исключить карту из стоп-листа, ее необходимо пополнить на нужную сумму. Банк ежедневно в течение 30 дней с момента несостоявшейся оплаты будет пытаться списать средства.

«При этом, если карта назначена льготной, то стоп-лист не действует. Такие карты попадают в специальный «белый список», — заверила Диана Скляренко.

Статус карты и причины блокировки можно проверить в «Личном кабинете пассажира». Вход в него осуществляется в том числе через мобильное приложение РНКБ, в разделе «Профиль» в правом верхнем углу экрана смартфона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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