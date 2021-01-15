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Общество

«Балканец» и «Черноморец»: Крым во власти циклонов

12:10 пятница, 15 января 2021
«Балканец» и «Черноморец»: Крым во власти циклонов

фото © vesti92.ru

В ближайшие выходные погоду в Крыму будет определять балканский циклон, который принес с собой сильные снегопады и похолодание.

Такое развитие событий спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в пятницу благодаря циклону откроется тяга холодных ветров, местами пойдут кратковременные осадки «в смешанной фазе» (снег с дождем - ред.). 

«В субботу полуостров остается в тылу циклона. Небольшой снег локального характера. Облачно с прояснениями. Ночью уже подморозит до -1…-6. Днем около нуля. От -3…+2. При этом северный и северо-восточный ветер 3-8 м/с», - отметил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что в воскресенье свою лепту внесет черноморский циклон, который усилит холода.

«Если ночью в субботу местами пройдет небольшой снег, то днем в воскресенье это уже такие хорошие и интенсивные заряды снега с ухудшением видимости и с метелью. Северо-восточный ветер 5-10 м/с до 17 м/с. Температура сделает обратный суточный ход, когда днем будет холоднее, чем ночью. До -3…-8», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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