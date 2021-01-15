Азартная продавщица из Симферополя проиграла в лотерею деньги из кассы

Продавщица из Симферополя украла из кассы деньги и проиграла их в лотерею, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным ведомства, в полицию обратился директор продуктового магазина и сообщил о краже более 14 тысяч рублей из кассы.

По подозрению в преступлении правоохранители задержали ранее не судимую 29-летнюю продавщицу.

«Женщина чистосердечно призналась в присвоении исчезнувших из кассы денег. С ее слов, всю украденную сумму она проиграла в лотерею», - уточнили в МВД.

В отношении работницы, решившей попытать удачу, возбудили уголовное дело по статье «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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