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Культура

COVID отодвинул съемки новых «Гардемаринов» в Крыму

07:42 пятница, 15 января 2021

Съемки кинокартины «Гардемарины – 1787. Война» (черновое название – «Гардемарины V» – ред.), которые должны были пройти на Казантипе, пришлось отложить на неопределенный срок из-за коронавируса, чтобы не подвергать съемочную группу риску распространения инфекции.

Об этом сообщила режиссер фильма Светлана Дружинина.

По ее словам, группе удалось полностью провести съемки картины «Гардемарины – 1787. Мир» (черновое название «Гардемарины IV» – ред.), которые проходили в Севастополе, и завершить работу над этой частью фильма. Параллельно была наполовину снята и вторая картина, однако продолжить съемки на Казантипе помешала пандемия.

«Все то, что мы снимали в Севастополе, было в закрытой военной зоне, куда никого не пускали, а мы проходили по паспортам и специально оформленным пропускам. А здесь, на Казантипе, мы никого не можем остановить: сюда могут приезжать люди со всех концов России, - пояснила Дружинина. – Нам необходимо выезжать большой съемочной группой: нужны актеры, массовка, много людей. И мы не можем никого подвергать опасности. Если заболеет один человек, вся группа остановится на две недели, а это сумасшедшие деньги. Вот мы и ждем, когда закончится эта ситуация, чтобы мы могли выехать и провести массовые военные съемки».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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