Происшествия
Жительница Алушты похитила в магазине подарки другой крымчанки
Семья 41-летней жительницы столицы Крыма чуть было не осталась без новогодних подарков, потому что их украли прямо в магазине из шкафчика для вещей.
Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Симферополю.
В полицию обратилась сама пострадавшая. Женщина объяснила, что в торговом центре она купила подарки и оставила их в ячейке для хранения, чтобы не носить сумки с собой.
Через некоторое время горожанка вернулась забрать покупки, но обнаружила пустой шкафчик.
«В пакете находились пижама, детские спортивные штаны и золотое кольцо. Общая сумма ущерба составляет более шести тысяч рублей», - отметили в ведомстве.
Правоохранители по горячим следам задержали 50-летнюю жительницу Алушты. Злоумышленница призналась, что забрала пакет из ячейки хранения, которая, по ее словам, была незаперта.
Украденные подарки вернули владелице, а в отношении задержанной похитительницы было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Женщине, у которой раньше не было судимостей, теперь грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
Пока что она находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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