Происшествия
За день в Крыму сбили четырех пешеходов
За минувшие сутки в республике под колеса автомобилей попали четыре пешехода.
Об этом сообщает УГИБДД МВД по РК.
Первый случай произошел на дороге Родниковое-Аркадьевка.
Водитель Subaru Forester наехал на пешехода, который шел в попутном направлении. В результате происшествия мужчина 1950 года рождения получил несколько травм, а водитель – скрылся.
Позже на улице Киевской в Симферополе водитель Mitsubishi ASX прямо на парковке возле дома сбил женщину 1945 года рождения, которая шла навстречу машине.
Пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и нижних конечностей.
Также на улице Киевской водитель автомобиля Mazda 3 совершил наезд на пешехода, который решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с машиной пешеход получил несколько травм, в том числе перелом крыльев носа и ушиб лба.
На старой автодороге Симферополь-Керчь в районе поселка Приморский водитель грузового фургона совершил наезд на пешехода, который «гулял« на полосе движения для транспорта. Пешехода госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, рваной раной затылочной области и переломом плеча.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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