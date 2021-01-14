Ялтинец обвиняется в даче взятки сотруднику Следкомитета

Житель Ялты обвиняется в даче взятки сотруднику Следственного комитета.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В производстве следователя следственного отдела по Ялте находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, – сообщила Постнова. – Спустя время фигурант уголовного дела обратился к следователю с предложением за взятку в 150 тысяч рублей вернуть ему ранее изъятые деньги, о чем офицер незамедлительно доложил руководству».

В момент передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Ему предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ).

Обвиняемый в даче взятки был фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту производства и продажи суррогатного алкоголя. «Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тару в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке города», – пояснила Постнова.

В процессе обысков была изъята готовая к продаже продукция и спиртосодержащая жидкость общей массой более 4,5 тонны, реагенты, красители, тара и деньги. Тогда СК возбудил в отношении ялтинца и двух его подельников уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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