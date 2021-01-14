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Водный кризис

Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя

Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя

фото © Новости Крыма

Воду из еще двух водозаборов на западе Крыма направят на снабжение Симферополя.

Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением республики сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Подрядчик не работал только 1 января, все эти дни он строил водоводы новые: от (водозаборов) Ивановка-2 и Чеботарка-2 (в Сакском районе). Это порядка 7,5 километров для врезки в (магистральный водовод диаметром) 1200, – сказал Баженов. – Остается в дефиците тот объем, который мы будем иметь к апрелю – это Бештерек-Зуйский водозабор и водовод, это единственное, что (будет реализовано) весной, остальное мы должны успеть за зиму».

Водовод от водозаборов на западе Крыма в Симферополь завтра будет на несколько часов перекрыт, для врезки в него трубы, идущей от новых источников.

Предполагается, что Симферополь к апрелю полностью перейдет на подачу воды из артезианских скважин. По оценке властей Крыма, при самом пессимистичном сценарии графики подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца следующего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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