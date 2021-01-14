Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +1
море +11

Власть

В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ

19:44 четверг, 14 января 2021
В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ

фото © МО России

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.

Он обвиняется в «подстрекательстве к госизмене» украинских военнослужащих во время крымских событий 2014 года.

Об этом сообщает офис украинской генпрокуратуры.

«Прокуроры офиса генпрокурора начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены», – приводит текст сообщения «Коммерсант».

По украинскому законодательству наказание за это правонарушние предусматривает 15 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2019 года при Петре Порошенко генпрокуратура Украины совместно с СБУ уже возбуждала уголовные дела против командующих Южным военным округом РФ и Черноморским флотом, а также ряда других командиров флота и Пограничной службы ФСБ в Крыму.

Росссийских военнослужащих обвинили в причастности к «ведению агрессивной войны» во время задержания украинских судов-нарушителей вместе с экипажами в Керченском проливе 25 ноября 2016 года.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ВСУ объяснили, почему в 2014 году свернули десантную операцию в Крыму. Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в марте 2014-го года.

В Крыму простаивают мобильные госпитали, построенные российскими военными. Крымчане стали меньше жаловаться на отказы в госпитализации, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более шести тысяч военнослужащих Черноморского флота.

Крым получил новейшие машины химразведки. В подразделения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Южного военного округа поступило 10 машин химической разведки РХМ-6.

Власть
Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции

Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции

Парламентарий из Керчи покаялся перед своими избирателями в Facebook.

Власть
Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства»

Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства» фото

Именно такое основание указано в закупке для местного департамента здравоохранения.

Власть
В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ

В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.

Главное за сегодня

В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом

За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

12 часов назад

Власть
Иск Украины по Крыму в ЕСПЧ: суд решил рассматривать дело по существу

Иск Украины по Крыму в ЕСПЧ: суд решил рассматривать дело по существу

Европейский суд по правам человека 14 января огласил решение Большой палаты по делу Украины против России относительно Крыма, согласно которому признал дело «частично приемлемым» и перешел к рассмотрению по существу.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации