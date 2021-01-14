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В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ
фото © МО России
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.
Он обвиняется в «подстрекательстве к госизмене» украинских военнослужащих во время крымских событий 2014 года.
Об этом сообщает офис украинской генпрокуратуры.
«Прокуроры офиса генпрокурора начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены», – приводит текст сообщения «Коммерсант».
По украинскому законодательству наказание за это правонарушние предусматривает 15 лет лишения свободы.
Напомним, в феврале 2019 года при Петре Порошенко генпрокуратура Украины совместно с СБУ уже возбуждала уголовные дела против командующих Южным военным округом РФ и Черноморским флотом, а также ряда других командиров флота и Пограничной службы ФСБ в Крыму.
Росссийских военнослужащих обвинили в причастности к «ведению агрессивной войны» во время задержания украинских судов-нарушителей вместе с экипажами в Керченском проливе 25 ноября 2016 года.
В тексте использованы материалы: Новый день
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В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.
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