Происшествия
В Симферополе мужчина украл инвалидную коляску из больницы
Симферополец украл из больницы инвалидную коляску. Руководство лечебного учреждения подало заявление в полицию.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Похитителем оказался ранее не судимый 56-летний местный житель. Он написал явку с повинной, а коляску изъяли при личном досмотре.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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