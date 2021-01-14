В Симферополе мужчина украл инвалидную коляску из больницы

Симферополец украл из больницы инвалидную коляску. Руководство лечебного учреждения подало заявление в полицию.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Похитителем оказался ранее не судимый 56-летний местный житель. Он написал явку с повинной, а коляску изъяли при личном досмотре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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