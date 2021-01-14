В Севастополе обещают начать грандиозную стройку новой железной дороги

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Строительство новой ветки займет около трех лет.

Минтранс России планирует выделить 3,9 миллиарда рублей на строительство железной дороги в Севастополе. Поезда хотят пустить в обход одного из древнейших действующих монастырей полуострова – Свято-Климентовского, сообщает «Первый Севастопольский» со ссылкой на Интерфакс.

На официальном портале нормативных актов указано, что бюджетные деньги поступят в «Крымскую железную дорогу» в виде субсидий на строительство и эксплуатацию новой ветки. Сейчас проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

В документах говорится, что железнодорожное строительство в Севастополе займет порядка трех лет. По предварительной оценке, длина новой ветки составит около 1,6 километров.

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