В Севастополе ликвидируют опасный пешеходный переход

Из-за ограниченного обзора водители не видели на зебре пешеходов.

В Севастополе станет еще на один пешеходный переход меньше. На этот раз убрать планируется переход на транспортной развязке улиц Руднева, Меньшикова и Вакуленчука. Об этом сообщает Севавтодор.

Как уточняется, такое решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, поскольку переход не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. В частности, на нем была обеспечена видимость пешеходов и транспортных средств. Кроме того, как показали подсчеты, переход был не особенно востребован среди пешеходов. Убрать переход планируется до конца января.

Как отметили в Севавтодоре, ликвидация перехода не повлияет на передвижение пешеходов, поскольку, как показали подсчеты специалистов, он не особо был востребован. Кроме того, на этом участке дороги находится еще четыре пешеходных перехода, ближайший их которых – на расстоянии менее ста метров.

Напомним, ранее было сокращено количество пешеходных переходов на проспекте Генерала Острякова – из пяти там осталось три перехода. Тогда горожанам удалось добиться возвращения пешеходного перехода в районе домов № 136 и 99 на проспекте Генерала Острякова, которым пользовались многие пенсионеры по пути в расчетный центр, где можно оплатить коммунальные услуги.

В тексте использованы материалы: Форпост

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