Жилплощадь
В России усилят контроль за сдачей квартир
Вывод арендного бизнеса из тени взвинтит и без того немаленькие цены за аренду.
Минстрой приступил к разработке закона, ужесточающего контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Документ внесут в Госдуму до конца года, эксперты прогнозируют рост цен как минимум на 13%, пишут «Известия».
Законопроект Минстроя направлен на легализацию бизнеса в сфере аренды, сообщили изданию в «Дом.РФ». По оценке экспертов, сейчас примерно 80–90% рынка аренды жилой недвижимости в стране находится в «тени», что ведет к недополучению налоговых поступлений в бюджет.
Минстрой предлагает запустить информационную систему учета договора найма жилья. Платформу планируют объединить с системами Федеральной налоговой службы, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.
Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов полагает, что новые правила и введение системы учета участников рынка приведут к росту стоимости аренды жилья. Так, по его мнению, цены вырастут на 13% — в пределах налога, который отчисляют законопослушные рантье.
Эксперты также ожидают, что в предлагаемый Минстроем законопроект могут внести административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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