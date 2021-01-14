В России усилят контроль за сдачей квартир

Вывод арендного бизнеса из тени взвинтит и без того немаленькие цены за аренду.

Минстрой приступил к разработке закона, ужесточающего контроль за теми, кто сдает жилье в аренду. Документ внесут в Госдуму до конца года, эксперты прогнозируют рост цен как минимум на 13%, пишут «Известия».

Законопроект Минстроя направлен на легализацию бизнеса в сфере аренды, сообщили изданию в «Дом.РФ». По оценке экспертов, сейчас примерно 80–90% рынка аренды жилой недвижимости в стране находится в «тени», что ведет к недополучению налоговых поступлений в бюджет.

Минстрой предлагает запустить информационную систему учета договора найма жилья. Платформу планируют объединить с системами Федеральной налоговой службы, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов полагает, что новые правила и введение системы учета участников рынка приведут к росту стоимости аренды жилья. Так, по его мнению, цены вырастут на 13% — в пределах налога, который отчисляют законопослушные рантье.

Эксперты также ожидают, что в предлагаемый Минстроем законопроект могут внести административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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