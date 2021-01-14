В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом

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За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 256 выявлены при обращении за медицинской помощью, 109 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4897 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 330 человек, выздоровевших за весь период – 23 020 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь. В севастопольской городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова на площади Восставших люди вынуждены ждать в очередях на улице, чтобы сделать рентген, попасть в аптеку или проведать родственников.

Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину. В силу вступили обновленные правила прекращения самоизоляция для лиц, прибывших на материковую Украину из Крыма.

Своих не хватает: в Крыму через соцсети продают украинские лекарства. Препараты, которые продают в мессенджерах и социальных сетях, могут попадать в Крым с территории материковой Украины.

Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире». Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире.