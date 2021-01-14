Происшествия
В Крыму полиция поймала пьяного мопедиста-рецидивиста
Жителя Симферопольского района задержали за пьяную езду на мопеде.
Оказалось, что такое правонарушение водитель совершает не в первый раз.
По данным пресс-службы МВД по РК, мужчину на мопеде Suzuki задержали в селе Курганное Симферопольского района.
«Поведение 55-летнего мужчины указывало на то, что за рулем транспортного средства он находится в состоянии опьянения. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на месте. Результат проверки, проведенной с помощью алкотестера, показал превышение допустимой нормы в 7 раз», - уточнили в пресс-службе.
Кроме этого, сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель уже ранее совершал аналогичное правонарушение. От управления транспортным средством мужчина был отстранен.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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