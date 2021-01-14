Происшествия
В Крыму поймали двух подростков-«зацеперов»
Транспортные полицейские в Крыму задержали двух несовершеннолетних «зацеперов», которые решили прокатиться из Джанкойского района в Симферополь на внешней стороне вагона электропоезда.
Об этом сообщили в крымском линейном управлении МВД России на транспорте.
«К сотрудникам патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Джанкой обратилась дежурная по станции с сообщением о том, что на последнем вагоне электропоезда находятся двое неизвестных. В ходе проведения мероприятий транспортными полицейскими установлены несовершеннолетние «зацеперы», жители села Вольное Джанкойского района. Ребята решили погулять в Симферополе и отправились туда на электропоезде, но не внутри вагона, а на внешней стороне железнодорожного состава», – говорится в сообщении.
Родители 14-летнего и 16-летнего подростков привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Кроме того, на 16-летнего нарушителя составлен административный материал о нарушении правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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