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Происшествия

В Крыму озвучили размер рекордной взятки в 2020 году

17:42 четверг, 14 января 2021

В Крыму наблюдается рост выявленных преступлений коррупционной направленности с 260 в 2019 году до 370 в 2020-м.

Об этом на онлайн пресс-конференции сообщил руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

— Связано это с улучшением качества межведомственного взаимодействия и соответственно выявления этого вида преступлений в разного рода среде. Это как должностные лица правоохранительных органов, так и органов государственной власти, местного самоуправления, — рассказал Терентьев.

Он добавил, что наиболее распространенной категорией преступлений коррупционной направленности является взяточничество, а самая крупная взятка в Крыму в минувшем году составила 3 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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