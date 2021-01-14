В Крыму озвучили размер рекордной взятки в 2020 году

В Крыму наблюдается рост выявленных преступлений коррупционной направленности с 260 в 2019 году до 370 в 2020-м.

Об этом на онлайн пресс-конференции сообщил руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

— Связано это с улучшением качества межведомственного взаимодействия и соответственно выявления этого вида преступлений в разного рода среде. Это как должностные лица правоохранительных органов, так и органов государственной власти, местного самоуправления, — рассказал Терентьев.

Он добавил, что наиболее распространенной категорией преступлений коррупционной направленности является взяточничество, а самая крупная взятка в Крыму в минувшем году составила 3 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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