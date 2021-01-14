Происшествия
В Крыму неадекватная собака покусала ребенка и коз
Ветеринары Бахчисарайского района произвели отлов собаки с «неадекватным поведением».
До этого животное успело покусать 11-летнего ребенка, коз и других собак, сообщила пресс-служба Государственного комитета по ветеринарии Крыма.
«По результатам обследования установлено, что бездомная собака зашла во двор к гражданам и нанесла покусы ребенку (11 лет) и домашним животным (собаке и козам), отловленная собака поставлена на 10-дневное карантинное наблюдение», – рассказали в Госкомитете.
По итогам обследования, с владельцем проведена разъяснительная беседа по правилам профилактики бешенства.
Уточняется, что пострадавший ребенок направлен в медицинское учреждение, а животным проведена вынужденная вакцинация против бешенства. кроме того, специалисты провели дезинфекцию подворья.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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