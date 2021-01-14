В Крыму неадекватная собака покусала ребенка и коз

Ветеринары Бахчисарайского района произвели отлов собаки с «неадекватным поведением».

До этого животное успело покусать 11-летнего ребенка, коз и других собак, сообщила пресс-служба Государственного комитета по ветеринарии Крыма.

«По результатам обследования установлено, что бездомная собака зашла во двор к гражданам и нанесла покусы ребенку (11 лет) и домашним животным (собаке и козам), отловленная собака поставлена на 10-дневное карантинное наблюдение», – рассказали в Госкомитете.

По итогам обследования, с владельцем проведена разъяснительная беседа по правилам профилактики бешенства.

Уточняется, что пострадавший ребенок направлен в медицинское учреждение, а животным проведена вынужденная вакцинация против бешенства. кроме того, специалисты провели дезинфекцию подворья.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму поймали двух подростков-«зацеперов». Транспортные полицейские в Крыму задержали двух несовершеннолетних «зацеперов», которые решили прокатиться из Джанкойского района в Симферополь на внешней стороне вагона электропоезда.

В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело. Следкомитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки.

На пожаре под Феодосией эвакуировали жильцов многоэтажки. Сотрудники МЧС РК эвакуировали двоих жильцов многоэтажки в поселке Приморский под Феодосией.

В Симферополе мужчине сломали нос на АЗС. В Симферополе на территории одной из АЗС поссорились двое мужчин. В результате один из них попал в больницу с переломом носа.