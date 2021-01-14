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Коронавирус в Крыму

В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19

08:12 четверг, 14 января 2021
В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19

фото © pixabay.com

Высокая летальность от COVID-19 связана с поздними обращениями граждан за медицинской помощью.

Об этом на оперштабе по вопросам противодействия распространению коронавируса в республике заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

— Еще одним из подтверждений того факта, что обращаются лишь в том случае, когда тяжесть заболевания уже достигает критических показателей – уровень летальности за последнюю неделю. (…) 57 летальных случаев зарегистрировано как за предыдущую, так и за последнюю неделю. При этом 30% — это лица до 65 лет, — сообщила Пеньковская.

Также глава межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что в течение двух суток «с момента заболевания и до наступления критического состояния» своевременно за помощью врачей обратились только 78% граждан.

— Часть из них, не секрет, продолжают заниматься самолечением. Мы видим это и по обращениям, и по поискам лекарственных препаратов, — заключила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Своих не хватает: в Крыму через соцсети продают украинские лекарства. Препараты, которые продают в мессенджерах и социальных сетях, могут попадать в Крым с территории материковой Украины.

Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире». Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире.

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