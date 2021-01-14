В Крыму могут появиться «удельные княжества»

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В Крыму активно обсуждают перспективы создания федеральных территорий.

Создание федеральных территорий предусмотрено поправками в Конституцию РФ, принятыми летом минувшего года. Главный нюанс – такие регионы будут управляться напрямую федеральным центром.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании первой федеральной территории на базе сочинского округа «Сириус». Сегодня появилась информация, что подобный статус может получить и остров Русский.

Несмотря на то, что в Москве утверждают: создание федеральных территорий не будет носить массовый характер и пока новые регионы для получения этого статуса не рассматриваются, в Крыму не исключают планы стейкхолдеров власти выделить в прямое подчинение Кремлю ряд регионов РК и Севастополя.

В первую очередь, обсуждается вариант самого Севастополя – сейчас он носит статус города федерального подчинения, но федеральная территория – это несколько иная организация управления и финансирования. Но более вероятным претендентом на прямое управление называют Балаклаву, где собираются организовать яхтенную марину.

Тем более, что уже были планы выделить этот район Севастополя в особый муниципалитет с сити-менеджером и управляющей компанией, отвечающей за экономику территории.

«Ее федерализация позволит исключить не столько народный гнев, связанный с элитаризацией, строительством вип-поселков и инфраструктуры, сколько влияние местных элит на дальнейшее развитие Балаклавы, как туристического кластера», – отмечает Крымский канал.

Еще одна обсуждаемая территория – это бухта Капсель, где прописался всероссийский фестиваль «Таврида». И, наконец, ЮБК, который местные жители неоднократно просили превратить в федеральный заповедник, чтобы защитить уникальную экосистему курорта от уничтожения, а само побережье от тотальной варварской застройки. Но два последних региона – это, скорее, предположение крымчан, чем реально рассматриваемые варианты.

«В целом, прецедент Сируса рассматривается, как возможное появление в стране «удельных княжеств», где концентрируются интересы подсанкционных стейкхолдеров с запросом на субсидирование из госбюджета, а также обособленных территорий, в администрирование которых не будут посвящены регионалы», – резюмирует Крымский канал.

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