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Коронавирус в Крыму

В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19

15:32 четверг, 14 января 2021

В Республику Крым поступило еще 4,3 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что позволит расширить категории вакцинируемых граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В Республику Крым поступило еще 4300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего в Крым с 2020 года поступило 8042 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцина распределяется по поликлиникам Республики Крым. На данный момент в вакцинации участвуют сотрудники отрасли здравоохранения», – рассказали в министерстве.

По словам представителей Минздрава Крыма, поступление новых партий «позволит расширить категории прививаемых граждан».

В начале декабря в России запустили процесс вакцинации против новой коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников.

После этого к ним добавились представили других сфер, которые чаще всего контактируют с людьми.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию всего населения страны от коронавируса, начиная со следующей недели.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с понедельника, 18 января, страна готова перейти к более широкой вакцинации населения от COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки. По состоянию на утро 14 января в Севастополе было зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.

Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек. Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили вакцинальный комплекс 77 медработников.

В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом. За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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