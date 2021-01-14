Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний ● Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки ● Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек ● В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19
В Республику Крым поступило еще 4,3 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что позволит расширить категории вакцинируемых граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В Республику Крым поступило еще 4300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего в Крым с 2020 года поступило 8042 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцина распределяется по поликлиникам Республики Крым. На данный момент в вакцинации участвуют сотрудники отрасли здравоохранения», – рассказали в министерстве.
По словам представителей Минздрава Крыма, поступление новых партий «позволит расширить категории прививаемых граждан».
В начале декабря в России запустили процесс вакцинации против новой коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников.
После этого к ним добавились представили других сфер, которые чаще всего контактируют с людьми.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию всего населения страны от коронавируса, начиная со следующей недели.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с понедельника, 18 января, страна готова перейти к более широкой вакцинации населения от COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки. По состоянию на утро 14 января в Севастополе было зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.
Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек. Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили вакцинальный комплекс 77 медработников.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом. За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19. Высокая летальность от COVID-19 связана с поздними обращениями граждан за медицинской помощью.
Крымчан предупредили о грядущих морозах на выходные
С 16 января на территории Крыма ожидается аномальное похолодание, температура воздуха местами упадет до -15 градусов.
Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний
До 1 февраля в Крыму запретили проводить свадебные банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и массовые гуляния.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
7 часов назад
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
22 часа назад
Какой сегодня праздник 14 января фото
Сегодня, 14 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.