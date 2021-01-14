Стоимость билетов в Крым назвали «катастрофой»

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Ценовая политика авиаперевозчиков напрямую влияет на успешность или неупешность развития внутреннего туризма.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«Стоимость авиаперевозки является важнейшим сдерживающим инструментом. В зимние месяцы (в Крыму - ред.) действует минимальное число рейсов в минимальное количество регионов. При этом в постновогодний период стоимость билетов достигает 15-20 тыс рублей на одного человека. Это катастрофа», – сказал Волков и подчеркнул, что «все зависит от доступности региона».

При этом гость эфира отметил, что существующая на рынке ситуация не внушает оптимизма. Так, льготные условия для определенных категорий граждан сохранятся, но «будут незначительными и не создадут необходимого эффекта». В то же время существует риск сокращения числа перевозчиков, что «едва ли способствует снижению стоимости перелетов».

«К началу сезона мы можем потерять несколько авиакомпаний, поскольку они не получили никакой поддержки в 2020 году. При этом без прямых выделений средств ничего не удастся, но правительство РФ не сможет довести их до авиаперевозчиков и в этом году. Поэтому перспектива, что цены снизятся и компании будут работать себе в убыток при уже убыточном прошлом году, крайне маловероятна», – резюмирован он.

Как сообщал ранее, в апреле авиабилеты могут резко подорожать, так как нынешние цены нерентабельны для компаний-перевозчиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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