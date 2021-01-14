Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +1
море +11

Власть

Сотрудник военкомата в Крыму осужден за взятки и мошенничество

Сотрудник военкомата в Крыму осужден за взятки и мошенничество

фото © Новости Крыма

Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Симферополя к четырем годам колонии и штрафу.

Как сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Черноморскому флоту, он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

«С. признан виновным в совершении семи преступлений. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 80000 рублей и лишением права в течении трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина с декабря 2018 по сентябрь 2019 года, используя служебное положение, обманом получил от семерых граждан лично и через посредников 620 тыс рублей и 2,5 тыс долларов США. Взятки являлись платой за освобождение взяткодателей от призыва на военную службу.

«Хотя в действительности, ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий, сделать этого он не мог, реальной возможности способствовать в силу своего должностного положения в освобождении указанных лиц от призыва на военную службу по состоянию здоровья не имел, а также не собирался предпринимать для этого каких-либо действий. Полученные денежные средства С. потратил на личные нужды», – добавили в ведомстве.

Пятеро из семи взяткодателей сознались в содеянном. В связи с этим в отношении них уголовные дела не возбуждались. Материалы в отношении двоих не сознавшихся в даче взятки направлены для принятия решения в главное следуправление СК России по Крыму и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму простаивают мобильные госпитали, построенные российскими военными. Крымчане стали меньше жаловаться на отказы в госпитализации, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более шести тысяч военнослужащих Черноморского флота.

Крым получил новейшие машины химразведки. В подразделения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Южного военного округа поступило 10 машин химической разведки РХМ-6.

Экс-замсекретаря СНБО рассказал о подготовке секретной операции ВСУ в Крыму. Операция планировалась на начало марта 2014-го года.

Власть
Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства»

Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства» фото

Именно такое основание указано в закупке для местного департамента здравоохранения.

Власть
Путин раскритиковал Крым за дорожное строительство

Путин раскритиковал Крым за дорожное строительство

Крым существенно отстает по показателям дорожного строительства.

Власть
Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма

Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма

Прокурор Крыма считает, что Интерпол «грубо нарушает права крымчан».

Коронавирус в Крыму
Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки

По состоянию на утро 14 января в Севастополе было зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации