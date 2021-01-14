Сотрудник военкомата в Крыму осужден за взятки и мошенничество

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Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Симферополя к четырем годам колонии и штрафу.

Как сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Черноморскому флоту, он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

«С. признан виновным в совершении семи преступлений. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 80000 рублей и лишением права в течении трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина с декабря 2018 по сентябрь 2019 года, используя служебное положение, обманом получил от семерых граждан лично и через посредников 620 тыс рублей и 2,5 тыс долларов США. Взятки являлись платой за освобождение взяткодателей от призыва на военную службу.

«Хотя в действительности, ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий, сделать этого он не мог, реальной возможности способствовать в силу своего должностного положения в освобождении указанных лиц от призыва на военную службу по состоянию здоровья не имел, а также не собирался предпринимать для этого каких-либо действий. Полученные денежные средства С. потратил на личные нужды», – добавили в ведомстве.

Пятеро из семи взяткодателей сознались в содеянном. В связи с этим в отношении них уголовные дела не возбуждались. Материалы в отношении двоих не сознавшихся в даче взятки направлены для принятия решения в главное следуправление СК России по Крыму и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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