Происшествия
Скончалась пострадавшая в результате взрыва в жилом доме в Крыму
Одна из троих пострадавших в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Межводное скончалась, следователи готовятся возбудить уголовное дело.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.
«В Межводном у нас произошел взрыв бытового газа. К сожалению вчера одна из жертв скончалась. Будет возбуждено уголовное дело, мы проверим все обстоятельства следственным путем. На предварительном этапе (стало) понятно, что монтирование газового оборудования производилось кустарно. Поэтому сейчас будем выяснять, какое лицо при каких обстоятельствах это все делало. Поэтому да (будет возбуждено), с учетом последствий, которые сейчас наступили», – сказал Терентьев.
Взрыв бытового газа в частном доме произошел утром 9 января. В результате взрыва обрушилась кровля и стены, а трое пострадавших получили травмы и были госпитализированы.
Проверку обстоятельств происшествия занялись СК и прокуратура. Тогда же стало известно, что предварительная причина взрыва – самовольная установка газового котла и нарушения при его эксплуатации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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