Школы Крыма начали учебный год в очном формате

Все школы и учреждения среднего профессионального образования в республике начали обучение в классическом очном формате.

Заместитель министра образования РК Валентина Бойко на оперштабе по вопросам противодействия распространению коронавируса в республике подчеркнула, что соблюдение предписаний Роспотребнадзора контролируется.

— Все школы и учреждения среднего профессионального образования с 11 января начали учебный процесс в очном режиме. (…) По всем образовательным организациям, конечно же, на контроле выполнение всех санитарных правил и норм. В обязательном порядке проводим термометрию, разведение потоков детей, отдельные классы, санитарная обработка и обеспечение условий для гигиенической обработки, — рассказала Боко.

Также замминистра отметила, что в школах Крыма уже началась «профилактическая работа по сохранению здоровья детей, а также разъяснительная и профилактическая работа с родителями».

— Мы проводим ежедневны мониторинг по закрытию классов. На сегодняшний день ни один класс у нас не закрыт, — уточнила Бойко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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