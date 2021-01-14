Власть
Школы Крыма начали учебный год в очном формате
Все школы и учреждения среднего профессионального образования в республике начали обучение в классическом очном формате.
Заместитель министра образования РК Валентина Бойко на оперштабе по вопросам противодействия распространению коронавируса в республике подчеркнула, что соблюдение предписаний Роспотребнадзора контролируется.
— Все школы и учреждения среднего профессионального образования с 11 января начали учебный процесс в очном режиме. (…) По всем образовательным организациям, конечно же, на контроле выполнение всех санитарных правил и норм. В обязательном порядке проводим термометрию, разведение потоков детей, отдельные классы, санитарная обработка и обеспечение условий для гигиенической обработки, — рассказала Боко.
Также замминистра отметила, что в школах Крыма уже началась «профилактическая работа по сохранению здоровья детей, а также разъяснительная и профилактическая работа с родителями».
— Мы проводим ежедневны мониторинг по закрытию классов. На сегодняшний день ни один класс у нас не закрыт, — уточнила Бойко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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