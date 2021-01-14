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Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь
фото © Крым.реалии
В севастопольской городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова на площади Восставших люди вынуждены ждать в очередях на улице, чтобы сделать рентген, попасть в аптеку или проведать родственников.
Так, в мобильный рентгенкабинет образовалась очередь из более чем десяти человек. Люди вынуждены ждать приема врача на холоде.
Также очередь замечена у отделения травматологии, в котором в декабре был развернут коронавирусный госпиталь. Как рассказал один из ожидающих, попросивший не называть его имя, он хочет узнать о состоянии своего заболевшего родственника и передать ему необходимые вещи.
У аптеки, расположенной у главного входа в больницу, тоже собралась очередь, в основном состоящая из пенсионеров – в помещение пропускают только по одному человеку.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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