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Коронавирус в Крыму

Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь

Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь

фото © Крым.реалии

В севастопольской городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова на площади Восставших люди вынуждены ждать в очередях на улице, чтобы сделать рентген, попасть в аптеку или проведать родственников.

Так, в мобильный рентгенкабинет образовалась очередь из более чем десяти человек. Люди вынуждены ждать приема врача на холоде.

Также очередь замечена у отделения травматологии, в котором в декабре был развернут коронавирусный госпиталь. Как рассказал один из ожидающих, попросивший не называть его имя, он хочет узнать о состоянии своего заболевшего родственника и передать ему необходимые вещи.

У аптеки, расположенной у главного входа в больницу, тоже собралась очередь, в основном состоящая из пенсионеров – в помещение пропускают только по одному человеку.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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