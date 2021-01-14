С похолоданием в Севастополе от газа отключат сотни квартир

Плановый ремонт пройдет на проспекте Античном и ряде других улиц.

ПАО «Севастопольгаз» объявило о начале ремонтных работ в отдельных районах Севастополя. Об этом говорится в аккаунтах предприятия.

Насколько можно понять из объявления, ременное отключение газа будет произведено по адресам Жасминная, 1-а, в также в семи частных домах, озвучены номера 30,32,40; в СТ «Сократ», 74, 15 частных домов по СТ «Риф-2», ТСН «Бодрость»; ул. Добровольцев, 31 – где также упоминается отключение десяти частных домов №46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 84 и 92.

Также будут отключены от газа дома № №70, 68, 66 и 64А по пр-ту Античный – всего будет затронуто 429 квартир.

По предварительной информации ремонтные работы завершатся сегодня, 13 января, к 16:30.

Попытка внести ясность в перечень адресов и сроков отключения газа не увенчалась успехом – в диспетчерской ПАО «Севастопольгаз» извинились за технические трудности и отсутствие возможности оперативно предоставить нужную информацию, порекомендовав гражданам уточнять обстановку по телефону 104.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал городские службы готовиться к «небывалому» похолоданию – в частности, распорядился проверить состояние котельных, чтобы избежать повторения печального опыта пробы запуска тепла осенью. В некоторых домах горячая вода пошла мимо труб, а севастопольцы были вынуждены добиваться отопления призывами к управляющим компаниям через соцсети за неимением более эффективных инструментов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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