Пьяный водитель в Керчи пытался сбежать от полицейских

В Керчи сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя, не желавшего подчиниться требованию об остановке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Вечером во время патрулирования сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota, который резко остановился и изменил траекторию движения. Полицейские посредством громкоговорящего устройства потребовали водителя остановиться. Но иномарка, наоборот, набрала скорость и многократно меняла направление движения, тем самым создавая угрозу безопасности окружающих», – говорится в сообщении.

После непродолжительного преследования автоинспекторам удалось остановить машину. За рулем авто оказался 47-летний мужчина, у которого имелись явные признаки опьянения. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови мужчины.

В отношении водителя составлен административный материал. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинец обвиняется в даче взятки сотруднику Следкомитета. Житель Ялты обвиняется в даче взятки сотруднику Следственного комитета.

В Крыму полиция поймала пьяного мопедиста-рецидивиста. Жителя Симферопольского района задержали за пьяную езду на мопеде.

На выезде из Крыма ФСБ задержала гражданку Украины с «вырванной страницей в паспорте». По мнению ФСБ, гражданка Украины пыталась выехать на родину с территории Крыма по поддельным документам.

В Крыму глава ветеринарного центра «покрывал» нечестных коммерсантов. Директора Сакского районного ветеринарного лечебно-профилактического центра задержали за получение взятки, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.