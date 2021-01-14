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Происшествия

Пьяный водитель в Керчи пытался сбежать от полицейских

19:03 четверг, 14 января 2021
Керчь

В Керчи сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя, не желавшего подчиниться требованию об остановке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Вечером во время патрулирования сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota, который резко остановился и изменил траекторию движения. Полицейские посредством громкоговорящего устройства потребовали водителя остановиться. Но иномарка, наоборот, набрала скорость и многократно меняла направление движения, тем самым создавая угрозу безопасности окружающих», – говорится в сообщении.

После непродолжительного преследования автоинспекторам удалось остановить машину. За рулем авто оказался 47-летний мужчина, у которого имелись явные признаки опьянения. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови мужчины.

В отношении водителя составлен административный материал. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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