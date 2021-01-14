Власть
Путин раскритиковал Крым за дорожное строительство
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Крым существенно отстает по показателям дорожного строительства.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами федерального правительства.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий полуостров, назвал главными проблемами банкротящихся подрядчиков, а также нехватку рабочей силы. И пообещал с этим разобраться.
«Надеемся, в этом году таких ситуаций не будет», – сказал президент.
Низкие показатели дорожного строительства также отмечены в Астраханской, Липецкой, Мурманской, Ростовской и Смоленской областях, Еврейском АО, Республике Карелия и Пермском крае.
В тексте использованы материалы: Новый день
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