Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом ● В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19 ● Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь ● Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину ● Путин распорядился начать массовую вакцинацию «лучшей вакциной в мире»
Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек
Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили вакцинальный комплекс 77 медработников.
Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Продолжается иммунизация против новой коронавирусной инфекции. Закончили вакцинальный комплекс 77 медицинских работников и первичную вакцинацию прошли 267 человек», – сказала Пеньковская.
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь. В севастопольской городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова на площади Восставших люди вынуждены ждать в очередях на улице, чтобы сделать рентген, попасть в аптеку или проведать родственников.
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