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Коронавирус в Крыму

Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек

11:41 четверг, 14 января 2021

Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили вакцинальный комплекс 77 медработников.

Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Продолжается иммунизация против новой коронавирусной инфекции. Закончили вакцинальный комплекс 77 медицинских работников и первичную вакцинацию прошли 267 человек», – сказала Пеньковская.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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