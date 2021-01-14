Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки

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По состоянию на утро 14 января в Севастополе было зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также за сутки скончались восемь пациентов с подтвержденным диагнозом. Эти были пожилые люди в возрасте от 74 до 93 лет.

Еще 129 человек, переболевшие COVID-19, за прошедшие сутки были выписаны после выздоровления. Таким образом, в стационарах Севастополя на данный момент находится 277 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 217 пациентов.

«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8034 человека. В настоящий момент выздоровели 7287 человек, 302 умерло», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за минувшие сутки было зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом. За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19. Высокая летальность от COVID-19 связана с поздними обращениями граждан за медицинской помощью.

Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь. В севастопольской городской больнице №1 имени Н.И. Пирогова на площади Восставших люди вынуждены ждать в очередях на улице, чтобы сделать рентген, попасть в аптеку или проведать родственников.

Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину. В силу вступили обновленные правила прекращения самоизоляция для лиц, прибывших на материковую Украину из Крыма.