Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек ● В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом ● В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19 ● Севастопольцы стоят на улице в очередях в рентгенкабинет, аптеку и коронавирусный госпиталь ● Обновлены правила по самоизоляции при выезде из Крыма в Украину
Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки
фото © pixabay.com
По состоянию на утро 14 января в Севастополе было зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Также за сутки скончались восемь пациентов с подтвержденным диагнозом. Эти были пожилые люди в возрасте от 74 до 93 лет.
Еще 129 человек, переболевшие COVID-19, за прошедшие сутки были выписаны после выздоровления. Таким образом, в стационарах Севастополя на данный момент находится 277 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 217 пациентов.
«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8034 человека. В настоящий момент выздоровели 7287 человек, 302 умерло», - уточнили в правительстве.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за минувшие сутки было зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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