Происшествия
На выезде из Крыма ФСБ задержала гражданку Украины с «вырванной страницей в паспорте»
По мнению ФСБ, гражданка Украины пыталась выехать на родину с территории Крыма по поддельным документам.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
«В автомобильном пункте пропуска «Джанкой» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданку Украины 1989 года рождения, в национальном паспорте которой отсутствовал один лист. Кроме того, сомнения в подлинности вызвала миграционная карта молодой женщины. Детальное изучение документа позволило определить, что он не соответствует установленному образцу и является подделкой», – рассказали в пресс-службе.
В ходе опроса выяснилось, что гражданка приобрела миграционную карту в соседнем с Крымом регионе у незнакомого лица.
В настоящее время женщина передана в полицию, где будет решаться вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пойдет под суд администратор теневого игорного клуба. 40-летний житель Нижегородской области, участник организованной преступной группы, которая развернула в Крыму незаконный бизнес на азартных играх, предстанет перед судом.
В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних. В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.
Российские следователи будут отдыхать в бывшем санатории «Украина». Ялтинский санаторий «Родина» (бывший «Украина») передан Следственному комитету России. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Дело экс-вице-премьера Крыма Нахлупина рассмотрит суд в Москве. Дело обвиняемого во взяточничестве бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его сообщника рассмотрит Лефортовский суд Москвы.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Стоимость билетов в Крым назвали «катастрофой»
Ценовая политика авиаперевозчиков напрямую влияет на успешность или неупешность развития внутреннего туризма.
В крымской больнице умерла 16-летняя девушка, возбуждено дело
Следкомитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Черноморской центральной районной больнице 16-летней девушки.
17 часов назад
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
15 часов назад
Летевшие в Крым самолеты сели в Краснодаре, Сочи и Анапе
20 часов назад
Из дома крымчанина похитили четыре миллиона
20 часов назад
В Крыму могут появиться «удельные княжества»
В Крыму активно обсуждают перспективы создания федеральных территорий.