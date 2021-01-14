На выезде из Крыма ФСБ задержала гражданку Украины с «вырванной страницей в паспорте»

По мнению ФСБ, гражданка Украины пыталась выехать на родину с территории Крыма по поддельным документам.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В автомобильном пункте пропуска «Джанкой» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданку Украины 1989 года рождения, в национальном паспорте которой отсутствовал один лист. Кроме того, сомнения в подлинности вызвала миграционная карта молодой женщины. Детальное изучение документа позволило определить, что он не соответствует установленному образцу и является подделкой», – рассказали в пресс-службе.

В ходе опроса выяснилось, что гражданка приобрела миграционную карту в соседнем с Крымом регионе у незнакомого лица.

В настоящее время женщина передана в полицию, где будет решаться вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пойдет под суд администратор теневого игорного клуба. 40-летний житель Нижегородской области, участник организованной преступной группы, которая развернула в Крыму незаконный бизнес на азартных играх, предстанет перед судом.

В Крыму идут следственные действия по делу танцоров брейк-данса о совращении малолетних. В Евпатории начались следственные действия в рамках проверки по уголовному делу, связанному с развращением малолетних. Под подозрением – два брата, известные танцоры брейк-данса Игорь и Олег Станишевские.

Российские следователи будут отдыхать в бывшем санатории «Украина». Ялтинский санаторий «Родина» (бывший «Украина») передан Следственному комитету России. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Дело экс-вице-премьера Крыма Нахлупина рассмотрит суд в Москве. Дело обвиняемого во взяточничестве бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его сообщника рассмотрит Лефортовский суд Москвы.