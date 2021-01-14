Общество
На юге Крыма фиксируют массовое поражение растений вредителями
фото © www.botanichka.ru
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях администрации Ялты.
В частности, на ЮБК обнаружили австралийского желобчатого червеца, соснового лубоеда и пальмового мотылька.
Жителей города просят сообщать властям о выявленных очагах вредителей. «В сообщении просим указать точный адрес, вид зеленых насаждений, предполагаемый вид вредителей, а также приложить фотографии», – просят в администрации.
Ицерия, или австралийский желобчатый червец — насекомое семейства гигантских червецов, вредитель сельского хозяйства, поражающий цитрусовые и еще более 65 семейств древесных растений. Первоначально описан в 1878 году по образцам, собранным в Новой Зеландии, как вредитель Acacia paradoxa. Происходит из Австралии, распространился по всему миру с посадочным материалом.
Борьба с ицерией стала одним из первых крупных успехов биологического контроля вредителей. Ввоз в США божьей коровки родолии, осуществленный Чарльзом Райли в 1888—1889 году, привел к быстрому сокращению популяции ицерии на калифорнийских цитрусовых плантациях.
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