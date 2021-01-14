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Происшествия

Москвич пытался провезти марихуану в поезде «Симферополь - Москва»

18:58 четверг, 14 января 2021

В поезде «Симферополь-Москва» задержали нетрезвого жителя российской столицы, который пытался избавиться от наркотиков, сообщили в пресс-службе крымского линейного управлении МВД России на транспорте.

К правоохранителям на транспорте обратились полицейские-кинологи, сопровождавшие состав. По их словам, при посадке пассажиров на станции «Владиславовка» из купейного вагона нетрезвый мужчина попытался выбросить два полиэтиленовых свертка с марихуаной.

По словам 48-летнего москвича, он нашел наркотик на улице одного из курортных городов Крыма за несколько часов до отъезда.

«Эксперты-криминалисты подтвердили, что полученное на исследование изъятое вещество относится к наркотикам растительного происхождения – каннабису. Общий вес дурмана превысил 290 граммов, что является крупным размером», - уточнили в ЛУ МВД по Крыму.

Сейчас в отношении жителя столицы возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ, совершенные в крупном размере». Мужчину оставили под подпиской о невыезде.

Ранее транспортные полицейские в Крыму задержали двух несовершеннолетних «зацеперов», которые решили прокатиться из Джанкойского района в Симферополь на внешней стороне вагона электропоезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Молодая пара в Керчи пыталась сбыть по-новогоднему оформленные наркотики. Сотрудники МВД задержали в Керчи двух молодых людей, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков.

В Симферополе задержали закладчика с крупной партией «наркосоли». Полицейские в Симферополе задержали 20-летнего жителя Севастополя, у которого обнаружена крупная партия N-метилэфедрона – наркотической «соли».

В Крыму житель Тверской области торговал наркотиками. В Симферополе сотрудниками полиции был задержан житель Тверской области, решивший разжиться за счет торговли наркотиками на полуострове.

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