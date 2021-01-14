Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции

фото © ankerch-crimea.ru

Парламентарий из Керчи покаялся перед своими избирателями в Facebook.

Депутат горсовета Керчи Константин Ерманов в Facebook принес извинения своим избирателям за то, что выступал за поправки к Конституцию России.

Он заявил, что очень жалеет о своем решении поддержать изменения основного закона РФ. Причиной раскаяния послужила продажа крупнейших крымских винзаводов «Массандра», «Новый Свет» и «Коктебель».

«Я не знал, что нас так цинично обманут, хотя сомнения были, поэтому свою вину я признаю. У меня нет слов, чтобы описать происходящее в Крыму», - написал Ерманов.

Накануне стало известно, что Минимущество Крыма выставило на аукцион завод марочных вин «Коктебель» с начальной ценой в 100 миллионов рублей. Ранее СМИ писали о том, что крупнейший винзавод Крыма «Массандра» был выкуплен дочерней фирмой банка «Россия» за 5,3 миллиарда рублей. В 2017 году эта же кампания приобрела в Крыму завод шампанских вин «Новый Свет».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Черный рынок лекарств в Крыму»: что продают и покупают. В Крыму на «черном рынке» препаратов наибольшим спросом пользуются гормоны, используемые для лечения коронавируса.

Иск Украины по Крыму в ЕСПЧ: суд решил рассматривать дело по существу. Европейский суд по правам человека 14 января огласил решение Большой палаты по делу Украины против России относительно Крыма, согласно которому признал дело «частично приемлемым» и перешел к рассмотрению по существу.

В Крыму могут появиться «удельные княжества». В Крыму активно обсуждают перспективы создания федеральных территорий.

В Крыму девочек родилось больше, чем мальчиков. За первые 10 дней 2021 года в Симферополе родились 242 ребенка, 120 мальчиков и 122 девочки.