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Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции
фото © ankerch-crimea.ru
Парламентарий из Керчи покаялся перед своими избирателями в Facebook.
Депутат горсовета Керчи Константин Ерманов в Facebook принес извинения своим избирателям за то, что выступал за поправки к Конституцию России.
Он заявил, что очень жалеет о своем решении поддержать изменения основного закона РФ. Причиной раскаяния послужила продажа крупнейших крымских винзаводов «Массандра», «Новый Свет» и «Коктебель».
«Я не знал, что нас так цинично обманут, хотя сомнения были, поэтому свою вину я признаю. У меня нет слов, чтобы описать происходящее в Крыму», - написал Ерманов.
Накануне стало известно, что Минимущество Крыма выставило на аукцион завод марочных вин «Коктебель» с начальной ценой в 100 миллионов рублей. Ранее СМИ писали о том, что крупнейший винзавод Крыма «Массандра» был выкуплен дочерней фирмой банка «Россия» за 5,3 миллиарда рублей. В 2017 году эта же кампания приобрела в Крыму завод шампанских вин «Новый Свет».
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