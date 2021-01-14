Крымчан предупредили о грядущих морозах на выходные

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С 16 января на территории Крыма ожидается аномальное похолодание, температура воздуха местами упадет до -15 градусов.

Об этом напомнили в пресс-службе МЧС Республики Крым, ссылаясь на данные крымского Гидрометцентра.

«С 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально - холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 - 8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5 -10 градусов мороза, минимальные 10 - 15 градусов мороза», - предупредили в ведомстве.

Неожиданно сильные морозы на Крещение могут стать причиной чрезвычайных ситуаций, подчеркнули в МЧС. В связи с этим крымчанам рекомендовали воздержаться от походов в лес и горы, не находиться долго на улице, не выходить на судах в море. Водителям придется проявлять повышенную внимательность на дороге, придерживаться небольших скоростей и избегать резких маневров, обгонов и перестроений.

Пешеходам также рекомендуется не находиться долго на улице, чтобы не заработать обморожение или переохлаждение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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