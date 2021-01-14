Какой сегодня праздник 14 января

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Старый Новый год

Фото pixabay.com

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

Обрезание Господне

С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения.

День народного целителя

На Руси издревле почитали людей, которые занимались врачеванием. Их называли народными лекарями, травниками, шептунами и знатцами. Знахарь — самое распространенное название, которое произошло от древнерусского глагола «знать». Этот термин использовался для обозначения человека, который отлично разбирается в своем деле и стал настоящим профессионалом.

Также сегодня, 14 января, отмечают такие праздники:

- День трубопроводных войск России

- День рождения Московской области

- День государственного флага в Грузии

- Васильев день

- День белоснежных птиц

- День одевания домашних питомцев (National Dress Up Your Pet Day) в США

- День сохранения лесов в Таиланде

- День совершеннолетия в Японии

- Международный фестиваль бумажных змеев (International Kite Festival) в Индия

- День сотворения мира (Ажьырныхуа) в Абхазии

- Макара-санкранти, праздник урожая (Pongal) в Индии

- День защитников Родины в Узбекистане

- День острого сэндвича с пастромой (National Hot Pastrami Sandwich Day) в США

- День революции и молодежи (Revolution and Youth Day) в Тунисе

Сегодня именины празднуют: Григорий, Петр, Василий, Федот, Феодосий, Эмилия.

Что происходило 14 января в прошлые годы

1604 - открылась Гемптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви.

1761 - в сражение у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (под командованием Ахмад-шаха Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами полностью уничтожило войско маратхских князей.

1929 - в ходе укрупнения единиц административного-территориального деления РСФСР была образована Центрально-Промышленная область. В нее вошли Московская, Рязанская, Тверская и др. губернии.

1943 - война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.

1969 - в результате пожара на борту авианосца ВМС США «Энтерпрайз» в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолетов.

1972 - взошла на трон королева Дании Маргрете II. Интересно, что королева находится вне партийной политики и не выражает личных политических взглядов.

1989 - Николаем Расторгуевым и Игорем Матвиенко основана группа «Любэ».

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Мексикой.

2005 - космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титанспутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после Ганимеда).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 января. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 13 января. Сегодня, 13 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 12 января. Сегодня, 12 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты. Активистов не устраивает форма проведения общественных обсуждений проекта стройки, которая уже идет.

Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий. Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.