Власть
Иск Украины по Крыму в ЕСПЧ: суд решил рассматривать дело по существу
фото © Википедия
Европейский суд по правам человека 14 января огласил решение Большой палаты по делу Украины против России относительно Крыма, согласно которому признал дело «частично приемлемым» и перешел к рассмотрению по существу.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.
Суд счел доказанным такие факты нарушений прав человека в Крыму:
- жестокое обращение и незаконные задержания;
- навязывание российского гражданства жителям полуострова;
- преследование и запугивание религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ, проведение обысков в церквях и мечетях, конфискация их собственности;
- пресечение деятельности средств массовой информации;
- запрещение проведения публичных собраний и проявлений поддержки, а также запугивания и задержания организаторов демонстраций;
- принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;
- притеснение украинского языка в школах и преследование украиноязычных детей в школе
- ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной
- нарушения в отношении крымских татар.
При этом суд указал ряд заявлений, которые не были доказаны. В частности, о случаях убийства мирных граждан, о задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов в 2014 году. Также отмечается, что правительство Украины не представило доказательств по поводу «национализации» имущества украинских военных.
Суд отдельно отметил о факте перемещения заключенных из Крыма на территорию России и решил присоединить эту жалобу к иску.
В Минюсте РФ заявляют, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений по жалобе Украины против России.
«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», - заявили в российском министерстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму девочек родилось больше, чем мальчиков. За первые 10 дней 2021 года в Симферополе родились 242 ребенка, 120 мальчиков и 122 девочки.
Аксенов назначил врио министра ЖКХ Крыма. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец назначен временно исполняющим обязанности руководителя данного министерства.
«Массандры мало»: в Крыму продадут еще и винзавод «Коктебель». Завод марочных вин «Коктебель» в Феодосии вслед за «Массандрой» уйдет с молотка.
Поклонская назвала саммит «Крымской платформы» «мероприятием по захвату части России». Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сравнила международный саммит «Крымской платформы», который инициирует Киев, с «мероприятием по захвату части России».
Крымчан предупредили о грядущих морозах на выходные
С 16 января на территории Крыма ожидается аномальное похолодание, температура воздуха местами упадет до -15 градусов.
Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний
До 1 февраля в Крыму запретили проводить свадебные банкеты, корпоративы, развлекательные мероприятия и массовые гуляния.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
7 часов назад
МЧС предупредило крымчан об аномальных морозах
22 часа назад
Какой сегодня праздник 14 января фото
Сегодня, 14 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.