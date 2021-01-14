Иск Украины по Крыму в ЕСПЧ: суд решил рассматривать дело по существу

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Европейский суд по правам человека 14 января огласил решение Большой палаты по делу Украины против России относительно Крыма, согласно которому признал дело «частично приемлемым» и перешел к рассмотрению по существу.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Суд счел доказанным такие факты нарушений прав человека в Крыму:

- жестокое обращение и незаконные задержания;

- навязывание российского гражданства жителям полуострова;

- преследование и запугивание религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ, проведение обысков в церквях и мечетях, конфискация их собственности;

- пресечение деятельности средств массовой информации;

- запрещение проведения публичных собраний и проявлений поддержки, а также запугивания и задержания организаторов демонстраций;

- принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;

- притеснение украинского языка в школах и преследование украиноязычных детей в школе

- ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной

- нарушения в отношении крымских татар.

При этом суд указал ряд заявлений, которые не были доказаны. В частности, о случаях убийства мирных граждан, о задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов в 2014 году. Также отмечается, что правительство Украины не представило доказательств по поводу «национализации» имущества украинских военных.

Суд отдельно отметил о факте перемещения заключенных из Крыма на территорию России и решил присоединить эту жалобу к иску.

В Минюсте РФ заявляют, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений по жалобе Украины против России.

«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», - заявили в российском министерстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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