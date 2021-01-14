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Власть

Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма

17:36 четверг, 14 января 2021
Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма

фото © grantist.com

Прокурор Крыма считает, что Интерпол «грубо нарушает права крымчан».

Об этом на встрече с журналистами заявил прокурор Республики Крым Олег Камшилов.

По его мнению, «международная организация уголовной полиции по сугубо политическим причинам грубо нарушает права крымчан, признанных потерпевшими в ходе расследования уголовных дел».  — Интерпол перестал разыскивать преступников, которые выехали за территорию Крыма, и которые подвергаются уголовному преследованию за совершенные здесь преступления. Это все категории – от краж до убийств. Интерпол всех снял с розыска и нас об этом официально информируют через Генеральную прокуратуру, — рассказал Камшилов.

По словам прокурора республики, любой преступивший закон в Крыму и выехавший за границу не будет разыскиваться международной уголовной полицией из-за принятого ей политического решения:

— К нам такая информация поступает – то один снят с розыска, то другой. Потерпевшие по уголовным делам пытаются обжаловать эти результаты, но пока положительных решений нет, и это не то, что не справедливо, а нарушает все базовые права потерпевших. То есть преступник остается безнаказанным из-за чисто политического решения, принятого Интерполом, — подчеркнул Камшилов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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